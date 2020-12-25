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Чалов — про «Ростов»: «После моего хет-трика Баха подписал мяч: «Привет Володьке»

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал об эмоциях после хет-трика в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1). По его словам, забить три на таком уровне многое значит.

«Много времени не забивал, поэтому после первого гола «Ростову» в каком-то смысле выдохнул, — цитирует Чалова «Чемпионат». — Хотя тогда больше радовался, что вывел команду вперед, мы давно не выигрывали. Понятно, я нападающий и хочу забивать в каждом матче. Но победа ЦСКА — важнее.

Не согласен, что в Ростове все залетело. Было еще два момента в первом тайме и один хороший — во втором, мог забить и шесть. Но рад, что все так получилось. Ребята очень помогли. Второй гол в пустые ворота — вообще мечта нападающего, так бы в каждом матче. А по поводу классического хет-трика, друг спрашивал, было ли до этого такое. Пытался вспомнить. Может быть, в школе. В официальных матчах точно впервые. Забить три на таком уровне много для меня значит. После хет-трика забрал мяч, все ребята подписали, кто-то даже с юмором.

Некоторые смотрят экспертов по ТВ. Я так понимаю, Быстров недавно говорил, что мне нужно больше тренироваться. Баха написал: «Привет Володьке». Посмеялись. Парни выставили «сториз» после моего хет-трика? Приятно, когда тебя поддерживают. Они понимают, что иногда не идет, это футбол. Но на тренировках все-таки видят во мне перспективного игрока, ха-ха. Мы хорошо общаемся со всеми".

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4226291-posle-moego-het-trika-baha-podpisal-myach-privet-volodke-chalov-o-3-golah-rostovu.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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