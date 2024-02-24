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24 февраля, 21:26

Бурков — о поражении КПРФ в полуфинале Кубка России: «Плохо играли у своих ворот, но ничего уже не изменишь»

Алина Савинова
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Капитан КПРФ Денис Бурков прокомментировал игру команды в полуфинале Кубка России по мини-футболу.

«Сегодня мы плохо играли у своих ворот в моментах, когда соперник добивал мячи. Из-за этого пропустили основные голы. Какие ощущения от того, что придется играть за третье место, а не за кубок? Это другие эмоции. В любом случае будем настраиваться на победу. Ничего уже не изменишь. Но это поражение точно никак не скажется на нашем эмоциональном состоянии», — приводит «РБ Спорт» слова Буркова.

КПРФ уступил «Норильскому никелю» со счетом 2:4 в полуфинале турнира. В матче за третье место московская команда сыграет с «Ухтой». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 10.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
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