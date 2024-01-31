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31 января, 12:00

В ЦАФА сообщили, что женская сборная России не примет участие в турнире по футзалу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В пресс-службе ЦАФА сообщили «СЭ», что женская сборная России по футзалу не примет участие в турнире ассоциации. Ранее сообщалось, что ЦАФА и РФС ведут переговоры об участии женской сборной России по футзалу в турнире.

«Была идея, чтобы Россия участвовала в нашем первом турнире в этом году. Речь идет про женский футзальный турнир. Получилось так, что он пройдет без России. Там примут участие только члены нашей ассоциации», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.

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