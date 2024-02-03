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3 февраля, 17:50

Сборная России по мини-футболу разгромила Узбекистан во втором товарищеском матче

Алина Савинова
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Сборная России по мини-футболу с крупным счетом победила национальную команду Узбекистана в товарищеском матче — 5:1.

Игра состоялась 3 февраля на домашней площадке нижегородского «Торпедо» — в ФОКе «Мещерский».

У российской команды в этой встрече дублем отметились Андрей Понкратов и Артем Антошкин. Еще один гол забил Антон Соколов. Дилшод Рахматов забил единственный мяч сборной Узбекистана.

В первом матче между командами, который прошел 1 февраля, россияне победили со счетом 4:2. Сборную России по мини-футболу возглавляет Бесо Зоидзе.

Сборная России по мини-футболу
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