Сборная России по мини-футболу разгромила Узбекистан во втором товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу с крупным счетом победила национальную команду Узбекистана в товарищеском матче — 5:1.

Игра состоялась 3 февраля на домашней площадке нижегородского «Торпедо» — в ФОКе «Мещерский».

У российской команды в этой встрече дублем отметились Андрей Понкратов и Артем Антошкин. Еще один гол забил Антон Соколов. Дилшод Рахматов забил единственный мяч сборной Узбекистана.

В первом матче между командами, который прошел 1 февраля, россияне победили со счетом 4:2. Сборную России по мини-футболу возглавляет Бесо Зоидзе.