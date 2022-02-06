Даже меньше одной десятой от Дзюбы. Какие зарплаты в футзале и сколько россияне получат за золото Евро?

Сегодня в финале наши сыграют с Португалией .

Сборная России по мини-футболу на чемпионате Европы в Нидерландах рвется к титулу: сегодня в финале турнира российская команда сыграет с Португалией — действующим чемпионом мира. Начало в 19.30 по московскому времени.

Для россиян выход в финал — это уже давно обыденность. Россия с 1996 года шесть раз играла в решающем матче чемпионата Европы, при этом уже 23 года не может выиграть главный трофей. На нынешнем турнире команда Сергея Скоровича близка к тому, чтобы прервать неудачную серию и взять золото.

Журналист Иван Карпов перед резонансным полуфиналом с Украиной в своем Telegram-канале сообщил, что игрокам сборной России удвоят премиальные: по 2 миллиона рублей за победу на Евро и 1,5 миллиона рублей — за серебряные медали. По информации в «СЭ», в сборной изначально действительно были озвучены бонусы — 1 миллион рублей каждому игроку за победу на турнире, 750 тысяч за серебро, но об увеличении этой суммы в два раза представителям сборной России ничего не сообщали.

Это не очень большие цифры на фоне бонусов в футбольной сборной России, игроки которой не получили премий за недавний Евро, но зато РФС досталась от УЕФА выплата в размере 10,75 миллиона евро (9,25 миллиона — за попадание на турнир, 1,5 миллиона — за победу над Финляндией). Эти средства были направлены на нужды РФС. О каких-то премиях в мини-футболе от УЕФА пока не сообщается.

А если сравнивать с пиковыми результатами сборной России в большом футболе, то за успех на Евро-2008 игроки получили по 200 тысяч евро (17,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), а Гус Хиддинк — 3 миллиона евро. Масштаб турниров и уровень популярности видов образовали между ними пропасть в финансах.

В зарплатах в мини-футболе и большом футболе тоже существенная разница, причем, естественно, не только в России. Одна из звезд мирового футзала португалец Рикардиньо заработает больше 1 миллиона евро за три года в мадридском клубе «Интер Мовистар», и это рекордные деньги для мини-футбола. В РПЛ любой средний легионер может рассчитывать на такой оклад.

Самые большие зарплаты звезд в российском футзале — около 1 миллиона рублей в месяц. Это около 140 тысяч евро в год. Одна из звезд суперлиги Паулиньо рассказывал, что в России у него лучшие условия, нежели в Бразилии. «Сегодня рынок находится в России. Я разговаривал с игроками, выступающими в Бразилии, и они советовали мне оставаться в России, — рассказывал игрок в декабре 2016 года в интервью бразильской газете Comercio Do Jahu. — В финансовом отношении разница между бразильским футзалом и российским огромна. В России помимо зарплат платят премии за голы, передачи, достижение поставленных целей».

Один из менеджеров клуба российской суперлиги рассказывал РБК, что до девальвации рубля в 2014 году ведущие игроки получали в месяц по 20-30 тысяч долларов. А после этого оклады опустились на уровень до 10 тысяч.

В российском футболе тоже есть такие зарплаты, но не у игроков топ-клубов. Дзюба, Зобнин, Джикия, Акинфеев, Баринов, Антон Миранчук — их зарплаты от 2 до 3,6 (у Дзюбы) миллиона евро в год.

В Европе тоже разрыв огромный. По поводу такой разницы в зарплатах даже возмущался звездный Рикардиньо, когда узнал, что Адель Таарабт в «Бенфике» получает 2,3 миллиона евро. «Нужно платить за качество, а не потому, что так принято. Не хочу сказать, что в мини-футболе должны быть такие же зарплаты. Просто считаю, что такие суммы должны получать те, кто этого заслуживает», — отметил он.

Если сборная России сегодня выиграет у Португалии, возможно, это как-то повлияет на популярность вида спорта и привлечет спонсоров. Российская команда многие годы не выигрывала золото ни на чемпионатах мира, ни на Евро и, возможно, трофей сократит разницу в финансах между футболом и футзалом.