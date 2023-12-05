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Сегодня, 15:12

Игрок испанского мини-футбольного клуба умер во время матча

Виктория Кравченко
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Игрок «Эль Атико» Рауль Хурадо Кальво 4 декабря скончался в возрасте 19 лет после столкновения с соперником в матче одного из низших дивизионов чемпионата Каталонии по мини-футболу, информирует пресс-служба команды.

В сообщении говорится, что футболист получил сильный удар в голову.

«Несмотря на оперативные действия общественности и медицинских служб, ничего нельзя было сделать, чтобы помочь ему. Рауль покинул нас в этот понедельник», — говорится в заявлении клуба.

Федерация футбола Испании также выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
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