«Украинцы дают интервью на русском. Никто не обязан предавать язык ради политической фигни». Взгляд из Киева на матч с Россией

Известный украинский журналист Артем Франков — о полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала

Украина — Россия — 2:3 (1:2)

— Вас поздравляю с победой, — начал Франков. — А нас — с очень достойной игрой. Это был матч двух сильных сборных. Вы сами видели, как проходила концовка встречи. Думаю, согласитесь со мной, что мы имели все шансы сравнять счет. Тут и пенальти, и момент, который мог нас вернуть в игру. Одним словом, это было событие для футзала.

— Ваша реакция, когда Украина не забила пенальти?

— Ну какая может быть реакция? Я так и сказал: «Твою мать!»

— Ничего не разбили?

— Нет. Мы смотрели матч компанией на большом экране. Все схватились за голову. Жутко обидно! Шотурма, наш опытнейший футболист, конечно, мог придумать что-то остроумнее при исполнении пенальти.

— До игры Россию все называли явным фаворитом этой пары.

— А я вам так скажу, дружище: матч с Грузией подарил мне надежду.

— Вот как?

— Да, я увидел, что ваша команда не настолько совершенна, чтобы обыгрывать всех и каждого. И сегодняшний матч это лишний раз доказал. Грузия показала, как можно сдерживать Россию. Хотя мы применили другую тактику. Вы обратили внимание, что с 10-й минуты первого тайма украинцы действовали с полевым игроком вместо вратаря.

— Почему?

— Было очевидно, что в формате «4 на 4» Россия Украину переигрывает. Поэтому нужно было рисковать и все время добавлять полевого футболиста. Сначала пропустили. Потом забили... Но я считаю, что по моментам мы вам не уступили. Да и не уступили вообще!

— Неужели верили, что можете вернуться в игру после того, как счет стал 3:1 в нашу пользу?

— Да, Ниязов положил совершенно невероятный гол. В принципе, наш голкипер должен был тащить этот мяч. Просто не ожидал такой красоты... Слушайте, мы имели дело с большой сборной, командой серьезных мастеров. У вас богатая футзальная история. Но по этой игре Украина заслужила выход в финал не меньше, чем Россия. В концовке вы просто отбивались.

— На Украине много было политики накануне матча?

— Ну да, без этого не обошлось. Это понятно. И во время матча были скандирования. Кстати, сейчас слышу интервью украинских футболистов, которые они дают на русском языке.

— Это показательно.

— Да. Надоела эта вся порнография. Многие из нас русскоязычные, никто не обязан предавать родной язык из-за какой-то политической фигни.

— Теперь стоит ждать матча футбольных сборных?

— Это зависит от сетки. Вы же понимаете, никто не запрещает нам встретиться в полуфинале чемпионата Европы или мира.

— Украина была бы фаворитом в этом матче?