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Сегодня, 16:34

В Эстонии уволили тренера мини-футбольного клуба за поздравление с днем рождения Путина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Йованович.
Фото ФК «Смсраха», Соцсети

Главный тренер эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха» Владимир Йованович покинул свой пост по политическим причинам.

Сербский специалист уволен за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина. По словам руководителя клуба Андрея Головина, он покинул клуб из-за некорректного поведения в социальных сетях.

«Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вел», — приводит слова Головина РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Cам Йованович после увольнения заявил, что никто не имеет права указывать ему, что думать. Он возглавлял эстонский клуб с декабря прошлого года.

Источник: РИА «Новости»
Мини-футбол
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