«Было противно, будто животных привели на трибуну». Что на Украине пишут о матче с Россией и поведении болельщиков

Гордятся своей командой.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала

Украина — Россия — 2:3 (1:2)

Заголовок материала на сайте football.ua отражает общее настроение, царящее на Украине после полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу с Россией, — «Гордость и досада: как Украина остановилась за шаг до финала».

«Выступления грандов украинского футбола в еврокубках породили новое понятие для нас — «достойное поражение». После игры сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу против России это понятие обрело немного другие очертания. Кажется, клубный футбол до такого выражения не дотягивает», — пишет автор статьи Артем Андросян.

Одобряется в материале и поведение украинских болельщиков, которые на протяжении всего матча скандировали оскорбительные кричалки с политическим подтекстом.

«Помимо наших игроков, поводом для гордости стали болельщики — еще одни герои в тот вечер. Конечно, россиян на трибунах было не так много, но кажется, это не имело никакого значения — наших фанатов было не перекричать. Торсида украинцев не умолкала ни на секунду — был и гимн, и «Червона рута», а также уйма других кричалок.

И если на стартовых минутах казалось, что такой шквал слишком заряжал наших игроков, которые быстро «нахватались» фолов, то уже дальше не было сомнений — команда и фанаты работают в одном направлении. Это было настоящее единение игроков и фанатов — отличная работа, пускай финал пройдет и без нас", — говорится в материале.

«Украинские футзалисты добиваются славы на крупных турнирах без единого бразильца в составе, что не скажешь о других постсоветских командах. Наша сборная играет в футзал — телом, душой и сердцем», — заключает автор.

Sport.ua обращает внимание на то, что сборной России за победу в этом матче якобы «дома пообещали большие призовые».

«В матче, за который не стыдно, выиграть и пройти в финал не удалось, но Евро на этом для нас не окончено — в воскресенье будем играть за бронзовые медали. И болеть в финале за победителя португало-испанской пары», — так заканчивается материал о матче.

На результат матча отреагировал даже президент Украины Владимир Зеленский.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим — путь в финал будет гораздо короче. Вы — наши герои! Слава Украине!» — написал Зеленский после игры.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо — шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви — наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

Настроение болельщиков примерно такое же, как и в медиа.

«Красавцы. Когда ребята так бьются, то можно командой гордиться и после поражения! Нашим распиаренным грандам большого футбола на заметку. Дали шикарный бой, но чуть не повезло. Ребята — Молодцы», — пишет prpllrhd на сайте Sport.ua.

Правда, не все одобряют поведение украинских болельщиков на трибунах.

«Гордится фанатами — за поддержку спасибо, но слышать по телику про резню, трупы и маты было противно, если честно, будто животных привели на трибуну», — написал Фобос на сайте football.ua.

«Слишком много хайпа по этому матчу. Играли две очень посредственные команды, где у одной есть натурализованные бразильцы, а у другой нет. И Португалия, и Испания — вынесут их в следующих матчах. А Бразилия вынесла бы любую европейскую сборную», — констатирует там же Evgin.