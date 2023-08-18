«Я в моменте»: РФС устроит шоу на Суперкубке России по мини-футболу

Рэп-исполнитель и видеоблогер Эльдар Джарахов выступит на открытии и церемонии награждения БЕТСИТИ Суперкубка России по мини-футболу. На турнире он презентует свой новый трек.

Генеральный секретарь РФС Эрика Сурикова отметила, что организация намерена придать большей медийности мини-футболу.

«Несмотря на значительные успехи сборной и клубов на международной мини-футбольной арене, а также высокий уровень внутренних турниров, этой разновидности футбола в России часто не хватало должного внимания. Совместно с БЕТСИТИ мы рассчитываем придать серьезный импульс продвижению и популяризации мини-футбола, сделать его более качественным с медийной точки зрения», — заявила Сурикова.

В Суперкубке России по мини-футболу сыграют действующий чемпион России МФК КПРФ и обладатель Кубка «Синара». Матч пройдет 25 августа в Санкт-Петербурге на КСК «Арена».