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Сегодня, 11:56

«Я в моменте»: РФС устроит шоу на Суперкубке России по мини-футболу

Алина Савинова
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Рэп-исполнитель и видеоблогер Эльдар Джарахов выступит на открытии и церемонии награждения БЕТСИТИ Суперкубка России по мини-футболу. На турнире он презентует свой новый трек.

Генеральный секретарь РФС Эрика Сурикова отметила, что организация намерена придать большей медийности мини-футболу.

«Несмотря на значительные успехи сборной и клубов на международной мини-футбольной арене, а также высокий уровень внутренних турниров, этой разновидности футбола в России часто не хватало должного внимания. Совместно с БЕТСИТИ мы рассчитываем придать серьезный импульс продвижению и популяризации мини-футбола, сделать его более качественным с медийной точки зрения», — заявила Сурикова.

В Суперкубке России по мини-футболу сыграют действующий чемпион России МФК КПРФ и обладатель Кубка «Синара». Матч пройдет 25 августа в Санкт-Петербурге на КСК «Арена».

Футбол
РФС
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