Нападающий «Газпром-Югры» Понкратов: «Наш вратарь – лучший игрок полуфинала с «Ухтой»

Нападающий мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» Андрей Понкратов поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка России.

«От матча положительные впечатления и эмоции. Тяжелая игра, здесь собрались четыре лидера Суперлиги. Мы все силы отдали. У нас нет вариантов, нужно искать возможность восстановиться до финала. Нам без разницы с кем встречаться, четыре равные команды.

Перебитый пенальти? Я не особо радовался. Ребята радовались, я нет, потому что максималист. Сразу понял, что наш пенальти отменят: боковым зрением видел и понимал, что на сто процентов должны отменять. Большая заслуга нашего вратаря, когда он сначала порадовался, потом погрустил и опять потащил еще раз. Он лучший игрок полуфинала, точно», – приводит слова Понкратова Metaratings.ru.

В полуфинале Кубка России по мини-футболу «Газпром-Югра» обыграл «Ухту». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме команды также обменялись забитыми мячами. Победитель был выявлен в серии пенальти, где точнее оказались футболисты из Югорска.