Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

20 марта, 12:45

Команда России победила сборную Сербии в товарищеском матче по футзалу среди слепых

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная России одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче по футзалу среди слепых в категории B1.

Игра состоялась в Академии спорта «Динамо» в Петровском парке и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

В товарищеском матче между женскими сборными России и Сербии, который прошел позже на этой же площадке, сильнее оказались российские спортсменки (2:0).

В четверг, 21 марта, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. В преддверии этой встречи, в среду, болельщики национальных команд сыграют в манеже «Динамо» в Москве. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.

0
Читайте также
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер сборной России Путилов: «Хотелось бы проверить себя в официальных матчах»

Сборная России по футзалу в апреле сыграет с Сербией
Новости
RSS RSS
Все новости