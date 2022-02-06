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После победы над Украиной Россия упустила золото Евро: вели 2:0, но расклеились и пропустили 4 от Португалии

Сборная России уступила Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Чемпионат Европы. Финал. Португалия — Россия — 4:2.
Фото AFP
23 года не можем взять трофей.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал
Португалия — Россия — 4:2 (1:2)

Россия vs&nbsp;Португалия. Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022. Онлайн-трансляция

Обыграв Украину в полуфинале, Россия вышла в финал на Португалию и выдала практически образцовый первый тайм: Португалия большую часть первой половины не угрожала воротам Путилова, а вот нашей команде удавались результативные атаки.

Открыл счет Антон Соколов, который здорово принял мяч спиной к воротам, развернулся и ударом с левой в нижний угол пробил голкипера Андре Соузу. Спустя три минуты хорошая комбинация удалась Антошкину и Афанасьеву — Соуза снова не смог справиться с ударом в нижний левый угол.

Португалия в полуфинале с Испанией тоже проигрывала 0:2, но смогла перевернуть встречу и выйти в финал. Такой же сценарий ей удалось реализовать и против России: в концовке первого тайма и во втором португальцы забили четыре гола.

Команда Скоровича откровенно развалилась, потеряла концентрацию, в действиях стало больше нервозности. Португалия же умеет вытаскивать такие матчи, чувствуя надлом у соперника.

В последние минуты Россия при позиционных атаках использовала дополнительного полевого игрока — впервые на турнире тренеру Сергею Скоровичу пришлось рисковать и оставлять ворота без голкипера. Но это решение не помогло сравнять счет и спасти игру — наоборот, на последних секундах потеря мяча привела к четвертому голу в пустые ворота.

Пожалуй, самый странный эпизод случился в моменте со вторым пропущенным голом: Андре Коэльо с аута мощно пробил по воротам Путилова, а вратарь зачем-то попытался его отразить. В мини-футболе голы после прямых ударов с аута не засчитывают, но из-за касания Путилова Россия пропустила по правилам. Не тронь голкипер мяч, наша команда сохранила бы преимущество.

Россия впервые на турнире оказалась в позиции проигрывающих и исправить положение за оставшиеся девять минут не смогла. Это первое поражение нашей команды на турнире — и именно оно лишило сборную золота.

Для России это уже пятый подряд проигранный финал Евро. 23 года сборная не может выиграть главный трофей — мы уступали Испании, Италии, а теперь и Португалии. Хотя перед турниром перед командой стояла задача выиграть золотые медали.

Ну а португальская команда стала настоящей доминантой в мировом футзале, выиграв все главные трофеи трех последних больших турниров: Евро-2018, ЧМ-2021 и Евро-2022. На протяжении последних четырех лет им просто нет равных.

Сборная России по мини-футболу
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