«Газпром-Югра» и «Норникель» вышли в финал Кубка России по мини-футболу

Стали известны финалисты Кубка России по мини-футболу сезона-2023/24.

За трофей поборются «Газпром-Югра», который на стадии полуфинала обыграл «Ухту» (2:2, по пенальти — 5:4), и «Норникель», победивший КПРФ (4:2).

Матч «Норникель» — «Газпром-Югра» пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени. В этот же день состоится игра за третье место в Кубке между «Ухтой» и КПРФ. Начало — в 10.00 по мск.

Действующим чемпионом турнира является «Синара», которая в финале прошлого сезона одержала победу над КПРФ (5:3).