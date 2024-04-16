Чишкала: «Возвращение сборной России с флагом и гимном — это принципиально»

Капитан сборной России по футзалу Иван Чишкала прокомментировал ситуацию с отстранением национальной команды от международных соревнований.

«Действительно, нам очень тяжело [находиться под международным баном], потому что ты живешь в некой неопределенности. Многие футболисты находятся в пиковом состоянии, все хотят играть на чемпионатах мира и Европы, выезжать на крупные соревнования. На данный момент мы не имеем такой возможности, поэтому на нас это, конечно же, очень сильно давит. Хорошо, что у нас есть хотя бы такие контрольные матчи [как со сборной Сербии]. Без них было бы совсем грустно и печально», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чишкалы.

Также он ответил на вопрос о том, насколько для него принципиально вернуться на международную арену с флагом и гимном.

«Конечно же, это принципиально. Все мы хотим выступать под собственным флагом и гимном, демонстрировать всем, кто мы. Это очень важно. Ну все и так знают, кто мы. Это уже некая формальность», — добавил спортсмен.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.