Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама

Футзальная сборная России в сентябре проведет сборы во Вьетнаме, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в сентябре футзальная сборная России отправятся на сборы во Вьетнам. Там подопечные Бесика Зоидзе проведут два товарищеских матча с местной национальной командой. В какие даты состоятся встречи, пока неизвестно.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.