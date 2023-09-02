Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 12:20

Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футзальная сборная России в сентябре проведет сборы во Вьетнаме, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в сентябре футзальная сборная России отправятся на сборы во Вьетнам. Там подопечные Бесика Зоидзе проведут два товарищеских матча с местной национальной командой. В какие даты состоятся встречи, пока неизвестно.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sbornaya-rossii-po-futzalu-provedet-dva-tovarishheskih-matcha-s-komandoj-v-etnama/
Мини-футбол
Сборная России по мини-футболу
1
1
Читайте также
Усы профессионализма. Черчесову — 60!
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
СМИ сообщили о применении новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации
В ДНР объяснили число дезертиров в рядах ВСУ отсутствием мотивации и навыков
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алиев оценил выступление российских команд по мини-футболу на фестивале спорта
Новости
RSS RSS
Все новости