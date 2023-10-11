Уволенный из эстонского клуба после поздравления Путина сербский тренер Йованович хочет работать в России

Сербский тренер Владимир Йованович, уволенный из мини-футбольного клуба «Смсраха» за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина, рассказал, что хотел бы работать в России.

«Да, смог бы работать у вас. Я квалифицированный специалист и не боюсь брать на себя ответственность. Мой русский постепенно становится все лучше и лучше. Если вы говорите медленно, я все понимаю. Сейчас знаю русский на 40% плюс хорошо говорю по-английски. Но из уважения к России, если возглавлю клуб из России, постараюсь говорить только на русском», — приводит Sport24 слова тренера.

Йованович был уволен после того, как выложил пост с поздравлением Путина с днем рождения в своих соцсетях. Руководство «Смсрахы» посчитало неподобающим поведение тренера в условиях проведения СВО. После увольнения из клуба Йованович заявил, что никто не имеет права указывать ему, что думать.

Йованович возглавлял эстонский клуб с декабря прошлого года. В сезоне-2022/23 команда заняла третье место в чемпионате Эстонии.