Украинцы отказались пожать руку российскому футболисту. В УЕФА открыли дело

Все случилось в футзальной Лиге чемпионов.

В футзальной Лиге чемпионов скандал — как сообщает Telegram-канал Futsal legends, игроки киевского «Хита» в полном составе отказались пожать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову. Шедшие за ним португальцы в ответ не стали жать руки украинцам, а после окончания встречи тренер лиссабонцев Жоау Матуш и вовсе увел команду в подтрибунное помещение, проигнорировав послематчевое рукопожатие.

Все случилось еще 25 октября в матче первого тура футзальной ЛЧ — тогда команды сыграли вничью 2:2. Из-за инцидента УЕФА открыла дисциплинарное дело, и можно даже предположить, чем оно закончится — ведь это не первая такая ситуация.

Антон Соколов. Фото МФК «Спортинг»

В прошлом году аналогичным образом и тоже в матче против «Спортинга» поступили игроки украинского «Урагана». Жоау Матуш тогда также увел команду с поля без рукопожатий, УЕФА открыла дело и оштрафовала обе команды. Вероятно, чего-то такого стоит ожидать и теперь.

В Государственной думе уже отреагировали на случившееся. Светлана Журова специально для «СЭ» прокомментировала ситуацию: «Это происходит не первый раз, и так будет всегда, как минимум пока идет спецоперация. Стоит понимать, что сейчас там невозможно по-другому. Ну что с этим сделать? Видите, уже в фехтовании принято решение, что руки жать необязательно. Вот миллионы лет они жали друг другу руки, а теперь из-за нынешней ситуации руки жать стало необязательно, потому что в мире столько ситуаций, когда кто-то не хочет жать другому руку».