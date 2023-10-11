Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 09:29

Сербский тренер рассказал об увольнении из клуба в Эстонии за пост о Путине

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер эстонской мини-футбольной команды «Смсраха» Владимир Йованович прокомментировал свое увольнение из клуба за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина.

7 октября 2023 года Путину исполнился 71 год.

«До сих пор не могу в это поверить! Меня уволили спустя 20 минут после поздравления президента Путина. В моей публикации не было призывов к насилию или поддержки терроризма. Да, у меня есть свои взгляды, и они более консервативны, чем у европейцев. Но разве я не могу сказать «с днем рождения» тебе или всей планете? Это права человека. Если у меня их нет, то где демократия?!» — приводит Sport24 слова Йовановича.

Руководство «Смсрахы» посчитало неподобающим поведение тренера в условиях проведения СВО. Йованович возглавлял эстонский клуб с декабря прошлого года. В сезоне-2022/23 команда заняла третье место в чемпионате Эстонии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-585871-serbskiy-trener-ob-uvolnenii-iz-kluba-v-estonii-za-post-o-putine-yesli-u-menya-net-prav-cheloveka-gde-demokratiya
Мини-футбол
3
Читайте также
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
15-летний россиянин Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу
В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Эстонии уволили тренера мини-футбольного клуба за поздравление с днем рождения Путина
Новости
RSS RSS
Все новости