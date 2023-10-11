Сербский тренер рассказал об увольнении из клуба в Эстонии за пост о Путине

Главный тренер эстонской мини-футбольной команды «Смсраха» Владимир Йованович прокомментировал свое увольнение из клуба за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина.

7 октября 2023 года Путину исполнился 71 год.

«До сих пор не могу в это поверить! Меня уволили спустя 20 минут после поздравления президента Путина. В моей публикации не было призывов к насилию или поддержки терроризма. Да, у меня есть свои взгляды, и они более консервативны, чем у европейцев. Но разве я не могу сказать «с днем рождения» тебе или всей планете? Это права человека. Если у меня их нет, то где демократия?!» — приводит Sport24 слова Йовановича.

Руководство «Смсрахы» посчитало неподобающим поведение тренера в условиях проведения СВО. Йованович возглавлял эстонский клуб с декабря прошлого года. В сезоне-2022/23 команда заняла третье место в чемпионате Эстонии.