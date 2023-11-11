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11 ноября, 23:30

В «Сочи» возбудили уголовное дело в связи со смертью футболиста Лесина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщила о заведении уголовного дела в связи со смертью футболиста и тренера Алексея Лесина.

О смерти Лесина стало известно 8 ноября. Его тело нашли около моря в Сочи.

«По поручению руководителя следственного управления в связи со смертью мужчины в Сочи возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — приводит заявление ТАСС.

Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах. В Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики его назвали одним из самых ярких игроков региона.

В разные годы футболист играл за «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Источник: ТАСС
Алексей Лесин
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