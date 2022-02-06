Украина после поражения от России развалилась в матче за бронзу. Испания уверенно выиграла медали Евро

В матче за третье место на Евро-2022 по мини-футболу Испания завоевала бронзовые медали, обыграв команду Украины — 4:1.

Мини-футбол. Чемпионат Европы

Матч за 3-е место

Испания — Украина — 4:1 (2:1)

Украина бодро провела полуфинальный матч Евро с Россией, где все решил отбитый нашим Путиловым пенальти на последней минуте, а вот на игру за третье место эмоций желто-голубым уже не хватило.

В первом тайме, правда, испанцы позволяли украинской команде надеяться на положительный результат: на перерыв сборные ушли отдыхать при счете 2:1. На голы Мельядо и Солано Украина ответила мячом Чернявского.

Во втором тайме команда Александра Косенко, как и в полуфинале с Россией, часто выпускала дополнительного полевого игрока, чтобы сократить отставание. Но Испания воспользовалась ошибками соперника при владении мячом и сначала забила после стандарта — сильный удар Бойиса не смог отбить вратарь Ципун. А спустя минуту испанцы забили уже в пустые ворота после перехвата Фернандеса, укрепив преимущество.

Украина имела моменты, чтобы вернуться в игру, но команде либо не хватало точного удара, либо вратарь испанцев был надежен.

Несмотря на поражение в матче за бронзу, для Украины такой результат — успех. Команда Косенко здорово выглядела в четвертьфинале с Казахстаном, добившись исторической победы — впервые за 17 лет пробилась в полуфинал. А в матче с Россией Украина до последнего имела шансы, чтобы спастись и сыграть вничью в основное время.

В целом футболисты Украины (в отличие от болельщиков, которые некорректно вели себя на матче с Россией) могут занести себе в актив выступление на Евро. Очевидно, что выйти из кризиса (Украина много лет вылетала в первых раундах плей-офф) и сразу же зацепиться за медали — почти нереально.

«Мы 4-е на этом европейском первенстве. Спасибо команде за классную игру и самоотверженную борьбу! Спасибо болельщикам за невероятную поддержку сборной! Слава Украине!» — написал официальный аккаунт Ассоциации футбола Украины, радуясь достижению.

Испания, которая упустила победу в полуфинале над Португалией, ведя в счете 2:0, с Украиной таких ошибок уже не допустила. Титулованная сборная, которая с 1999 года 12 раз играла в финалах Евро, результату нынешнего турнира вряд ли будет рада. Все-таки бронза — не те медали, к которым стремится Испания, и после финального свистка радость игроков от победы над Украиной была довольно сдержанной. Тем не менее даже не на пике испанцы смогли войти в топ-3.

А лучшая сборная этого Евро определится в финальном матче — Португалия и Россия сыграют в Амстердаме за золото в 19.30.