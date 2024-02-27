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27 февраля, 22:33

Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Судья Роман Камбаров (в желтой футболке) замахивается на игрока Валерия Лебедева.

Арбитр Роман Камбаров подрался с игроком «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым во время мини-футбольного матча с клубом «Памир» в городской лиге Екатеринбурга.

Вначале игрок подошел к судье и начал что-то ему говорить, махая при этом руками. Арбитр Камбаров остановил игру и стороны начали выяснять отношения. Судья показал футболисту Лебедеву желтую карточку.

Игрок с решением не согласился и вступил в словесную перепалку. Затем Камбаров показал футболисту вторую желтую карточку и удалил Лебедева с поля. Однако игрок продолжил оспаривать момент. После этого Камбаров ударил футболиста кулаком в лицо.

По итогам инцидента Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев получил аналогичную дисквалификацию.

Мини-футбол
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