Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

Арбитр Роман Камбаров подрался с игроком «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым во время мини-футбольного матча с клубом «Памир» в городской лиге Екатеринбурга.

Вначале игрок подошел к судье и начал что-то ему говорить, махая при этом руками. Арбитр Камбаров остановил игру и стороны начали выяснять отношения. Судья показал футболисту Лебедеву желтую карточку.

Игрок с решением не согласился и вступил в словесную перепалку. Затем Камбаров показал футболисту вторую желтую карточку и удалил Лебедева с поля. Однако игрок продолжил оспаривать момент. После этого Камбаров ударил футболиста кулаком в лицо.

По итогам инцидента Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев получил аналогичную дисквалификацию.