Алаев считает прекрасным участие «Норманочки» в международном турнире по мини-футболу

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что участие российского клуба в международном турнире по любой дисциплине футбола является прекрасным событием.

«Поздравляю «Норманочку», молодцы. В наше время участие в любом международном турнире российской команды по любой дисциплине футбола — это прекрасно. Рад за них. Жаль, что не удалось выиграть, будет в следующий раз возможность», — приводит слова Алаева ТАСС.

«Норманочка» в матче за третье место Кубка мира уступила «Табоан-да-Серра» со счетом 1:11.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.