Алаев считает прекрасным участие «Норманочки» в международном турнире по мини-футболу
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что участие российского клуба в международном турнире по любой дисциплине футбола является прекрасным событием.
«Поздравляю «Норманочку», молодцы. В наше время участие в любом международном турнире российской команды по любой дисциплине футбола — это прекрасно. Рад за них. Жаль, что не удалось выиграть, будет в следующий раз возможность», — приводит слова Алаева ТАСС.
«Норманочка» в матче за третье место Кубка мира уступила «Табоан-да-Серра» со счетом 1:11.
Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: https://tass.ru/sport/18266185
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
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|0
|0
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8
|Локомотив
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9
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10
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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