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Президент Ассоциации мини-футбола России Алиев считает, что «Норманочка» заявила о себе всему миру

Алина Савинова
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Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР), член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев прокомментировал победу «Норманочки» на старте турнира Copa Mondo.

«Норманочка» сумела грамотно адаптироваться и начать с крупной победы, с чем я и поздравляю команду и всех болельщиков. Делать долгосрочные выводы после первой игры слишком рано, но та работа, которую проделал тренерский штаб во главе с Михаилом Крюковым и весь коллектив «Норманочки» позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Благодаря активной работе и преданности делу президента клуба Николая Ходова, всесторонней поддержке властей Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным «Норманочка» за весьма короткий период своей истории сумела стать не только одним из ведущих брендов женского мини-футбола в нашей стране, но и громко заявить о себе на международной арене», — приводит ТАСС слова Алиева.

В матче первого тура группового этапа российская команда обыграла бразильский «Рио Бранко» со счетом 7:0. Турнир Copa Mundo проходит в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля.

«Норманочка» была основана в 2018 году и входит в систему «Торпедо» (мини-футбол). Клуб из Нижегородской области является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, также на счету команды бронза Кубка Мира сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/18196343
Эмиль Алиев
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