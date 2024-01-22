Сборная России по мини-футболу сыграет с Узбекистаном в Нижнем Новгороде
Сборная России по мини-футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Нижнем Новгороде и проведет два матча с Узбекистаном, сообщает пресс-служба РФС.
Матч пройдут 1 и 3 февраля на площадке нижегородского «Торпедо» — ФОКе «Мещерский». Сборная России проведет домашние матчи впервые с 2021 года.
Сборная Узбекистана занимает 25-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда стала обладательницей бронзовых медалей Кубка Азии.
Источник: РФС
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