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Сборная России по мини-футболу сыграет с Узбекистаном в Нижнем Новгороде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная России по мини-футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Нижнем Новгороде и проведет два матча с Узбекистаном, сообщает пресс-служба РФС.

Матч пройдут 1 и 3 февраля на площадке нижегородского «Торпедо» — ФОКе «Мещерский». Сборная России проведет домашние матчи впервые с 2021 года.

Сборная Узбекистана занимает 25-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда стала обладательницей бронзовых медалей Кубка Азии.

Источник: РФС
Сборная России по мини-футболу
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