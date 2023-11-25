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Сегодня, 15:32

Женская сборная России по футзалу может выступить на турнире ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Женская сборная России по футзалу может выступить на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Ведутся переговоры по поводу участия женской сборной России по футзалу в турнире ЦАФА, который запланирован на февраль», — приводит заявление пресс-службы ЦАФА ТАСС.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.

Источник: https://tass.ru/sport/19378659
Футбол
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