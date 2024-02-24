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24 февраля, 23:39

Защитник «Норильского никеля» Нандо: «Финал Кубка России — самый важный матч в моей карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Нандо поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка России.

«Мы в нашем доме вышли в финал. Наши болельщики сегодня сыграли большую роль. Сейчас у нас есть большой шанс взять трофей на нашем поле. Завтра будет самый важный матч в моей карьере. Мы сделали подарок для болельщиков, остался один шаг. Завтра все отдадим для победы. В финале будем сконцентрированы на игре, все мысли о завтрашнем матче», — приводит слова Нандо Metaratings.ru.

В полуфинале Кубка России по мини-футболу «Норильский никель» переиграл московский «КПРФ» со счетом 4:2. В финале турнира команда сыграет с клубом «Газпром-Югра». Матч пройдет 25 февраля.

Источник: Metaratings.ru
Мини-футбол
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