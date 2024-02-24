Нандо: «В России сложные чемпионаты по футболу, поэтому бразильцы приезжают сюда»

Игрок «Норильского никеля» Нандо предположил, почему бразильцы едут в Россию играть в футбол.

«Не знаю, почему бразильцы едут в чемпионаты России. Раньше тоже играли бразильцы. У вас очень интенсивные чемпионаты. В других странах только одна или две команды борются за титулы. В России сложные чемпионаты, поэтому много бразильцев сюда приезжают. Мы любим такие соревнования», — приводит «РБ Спорт» слова Нандо.

Также он оценил уровень российских футболистов.

«Они лучшие. Бразильцы на первом месте по уровню, но российские футболисты уже играют почти как мы. В Суперлиге по мини-футболу 4-5 команд могут выиграть чемпионат», — добавил Нандо.

«Норильский никель» победил КПРФ со счетом 4:2 в полуфинале Кубка России по мини-футболу. В финале турнира команда из Норильска сыграет против «Газпром-Югры».