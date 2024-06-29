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«Кристалл» пробился в полуфинал Кубка мира по футзалу, «Норманочка» проиграла бразильской команде

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кристалл» переиграл японскую «Фукуи Маруока» в четвертьфинале Кубка мира по футзалу — 1:0. Единственный гол забила Наталья Пацекина.

Другой российский клуб «Норманочка» не смог пробиться в полуфинал. Нижегородский коллектив потерпел поражение от бразильского «Фемэйл Футзал» (1:2), пропустив за 5 секунд до финального свистка.

В полуфинале «Кристалл» встретится с бразильским «Табоан». В другой паре сыграют бразильские «Каскавел» и «Шапеко».

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«Кристалл» и «Норманочка» вышли в четвертьфинал Кубка мира по футзалу

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