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Жеребьевка пути РПЛ FONBET Кубка России начнется позже из-за трансляции мини-футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жеребьевка пути РПЛ FONBET Кубка России не началась в назначенное время.

Первоначально жеребьевка должна была пройти 2 июня сразу после суперфинала Кубка России-2023/24, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1), но была перенесена на 10 июня.

В понедельник она должна была стартовать в 20.30 по московскому времени, но начало отложилось из-за трансляции второго матча финальной серии чемпионата России по мини-футболу между «Ухтой» и «Газпром-Югрой». Команды не сумели определить победителя в основное время и проводят овертайм.

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