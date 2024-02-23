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23 февраля, 15:36

Тренер МФК «Газпром-Югра»: «Хотелось бы, чтобы победа в финале четырех давала путевку в еврокубки»

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Главный тренер мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» Владимир Колесников поделился ожиданиями от предстоящего финала четырех БЕТСИТИ Кубка России.

«Финал четырех важен для нас. Это титул. Мы настроены показать свою игру. Очень хотелось бы, чтобы победа в турнире давала право на участие в еврокубках. Со временем, надеюсь, ситуация изменится», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

УЕФА отстранила российские команды от еврокубков в мае 2022 года.

Полуфинальные игры финала четырех пройдут 24 февраля. Матч за 3-е место и финал Кубка России состоятся 25 февраля. Все встречи будут проходить в спорткомплексе «Айка» в Норильске.

Источник: Metaratings.ru
УЕФА
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