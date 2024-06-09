«Ухта» обыграла «Газпром-Югру» в первом матче серии финала чемпионата России по мини-футболу

Читать «СЭ» в

«Ухта» дома одержала победу над «Газпром-Югрой» в первом матче серии финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу — 6.5 д.в.

Победу «Ухте» принесли хет-трик Лукаса Педалы, дубль Бруно и гол Романа Карелина. У гостей хет-триком отметился Андрей Понкратов, дубль на счету Николая Шистерова.

«Ухта» вышла вперед в серии до трех побед (1-0). Следующий матч пройдет в Ухте 10 июня.

Мини-футбол

PARI Чемпионат России

Финал

«Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:5 д.в. (1:1, 2:2).

Счет в серии: 1-0

9 июня. Ухта. «УСК Ухта».