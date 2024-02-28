Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

28 февраля, 12:47

Судья объяснил, почему ударил игрока во время матча по футзалу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Екатеринбургский судья по мини-футболу Роман Камбаров рассказал о конфликте, который произошел во время матча между командами «Уралхиммаш» и «Памир». Рефери ударил одного из игроков.

«На видео видно, что человек неадекватный. Он мне махал перед глазами, оскорблял меня, а я всеми жестами пытался его успокоить. Лебедев не оскорблял меня как арбитра, не говорил вещи на подобии «судить не умеешь», а сразу перешел на личные оскорбления. Это не нормально, когда затрагивают твоих родителей, называют тебя ******* [лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией] и сукиным сыном», — цитирует Камбарова Sport24.

По итогам инцидента Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Валерий Лебедев получил аналогичную дисквалификацию.

Источник: https://sport24.ru/other/news-624831-na-video-vidno-chto-chelovek-neadekvatnyy-sudya-o-tom-pochemu-udaril-igroka-vo-vremya-matcha-po-futzalu
5
0
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

Голкипер сборной России Путилов: «Хотелось бы проверить себя в официальных матчах»
Новости
RSS RSS
Все новости