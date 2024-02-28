Судья объяснил, почему ударил игрока во время матча по футзалу

Екатеринбургский судья по мини-футболу Роман Камбаров рассказал о конфликте, который произошел во время матча между командами «Уралхиммаш» и «Памир». Рефери ударил одного из игроков.

«На видео видно, что человек неадекватный. Он мне махал перед глазами, оскорблял меня, а я всеми жестами пытался его успокоить. Лебедев не оскорблял меня как арбитра, не говорил вещи на подобии «судить не умеешь», а сразу перешел на личные оскорбления. Это не нормально, когда затрагивают твоих родителей, называют тебя ******* [лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией] и сукиным сыном», — цитирует Камбарова Sport24.