Капитан МФК «Ухта»: «Не думаю, что без международных матчей болельщики теряют к нам интерес»

Капитан мини-футбольного клуба «Ухта» Артур Мелконян высказался о поражении команды в полуфинале Кубка России против «Газпром-Югры» (2:3).

«Тяжелый матч был, настоящий полуфинал. Матч от ножа, каждый момент важен, нереализованные моменты переворачиваются в другую сторону. Мы увидели, что в последнем ударе серии послематчевой пенальти у соперника мяч катился, и обратились к арбитру. Соперник нас давил по ходу игры, реализации у нас не хватило сегодня.

Не думаю, что к нам теряется интерес болельщиков без еврокубков. Просто тогда был дополнительный турнир, где можно болеть за одну или две команды», — приводит слова Мелконяна Metaratings.ru.

В мае 2022 года УЕФА принял решение отстранить национальные команды России по мини-футболу и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.