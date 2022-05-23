Чемпион сложил полномочия
— При всем уважении к «Газпрому» мы не предполагали так быстро сыграть стадию полуфинала, причем с отрицательным результатом, — огорчался главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Катастрофически по счету сыграли. Не получилось реализовать моменты, хотя их не так много и было. Надо, конечно, отметить вратаря «Газпрома» Звиада Купатадзе, он практически все матчи в серии выручал команду. Риск, который мы взяли на себя, не оправдался. Какое-то невезение в каждом из трех матчей. Не горели глаза, физическое состояние было не то, которое необходимо для решения больших задач. «Газпром» нас физически перебегал.
А КПРФ и «Норильскому никелю» не хватило и пяти матчей, чтобы выявить второго финалиста. В Норильске и Климовске соперники поделили очки и вернулись за Полярный круг провести решающий матч. Предыдущие четыре оказались на редкость яркими, но пятый затмил и их. Он проходил в высочайшем темпе, изобиловал красивыми комбинациями, фантастическими голами, вперед выходила то одна, то другая команда. А когда пошла последняя минута, коммунисты проигрывали 3:4, впятером осаждая ворота Костромина. И за считаные секунды до финальной сирены лучший игрок матча Асадов сравнял счет, оформив хет-трик. В сериях пенальти КПРФ была стопроцентно точна, а ее вратарь Путилов отразил удар лучшего бомбардира норильчан Кудзиева. 5:4, и в финал вышли коммунисты.
— Не осталось ни сил, ни эмоций, — признался герой матча Янар Асадов. — Думаю, что победили за счет характера. Мы верили в себя, даже когда до конца оставалось совсем немного времени. А в серии пенальти мы еще раз доказали, что в такие моменты можем совладать с нервами и точно бить. Эта серия для нас самая сложная за последние годы. Даже когда мы стали чемпионами, не было так сложно.
— Мы хорошо смотрелись, но в то же время игра была на грани, — считает главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Недотерпели: меньше 30 секунд оставалось до конца, когда мы ошиблись при игре КПРФ в пять полевых. Этот гол придал соперникам уверенности. На волне эмоционального подъема им повезло и в серии пенальти. Из двух равных команд удача была на стороне КПРФ.
В финале 27-28 мая сыграют КПРФ и «Газпром-Югра», в матче за третье место — «Синара» и «Норильский никель».
1/2 финала
«Синара» — «Газпром-Югра» — 0:3 (2:5, 4:5 д.в., 1:6).
«Норильский никель» — КПРФ — (2:3, 3:2, 5:2, 1:5, 4:4, пенальти — 4:5).