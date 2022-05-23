Чемпион сложил полномочия

В финале сыграет седьмая команда регулярного чемпионата, разгромившая первую.

«Синара», действующий чемпион России, сошла с дистанции в полуфинале, не сумев одержать в матчах с «Газпром-Югрой» ни одной победы. Кто-то расценил фиаско екатеринбуржцев как сенсацию, но только не сами сибиряки, заложившие под свой успех серьезную основу удивительным прагматизмом.

В какой-то момент весеннего этапа чемпионата в Югорске поняли, что после всех передряг команде в таблице регулярного чемпионата высоко не подняться. И здраво рассудили, что на пути к медалям все равно надо обыгрывать всех, в том числе и фаворитов. И, как признавался один из лидеров команды Андрей Афанасьев, «Газпром- Югра» начала конкретную подготовку к плей-офф месяца за полтора, не особо обращая внимания на результаты текущих матчей. В итоге на заключительном этапе все увидели предельно мобилизованную, на максимуме физических и моральных сил команду, которая начала путь наверх с седьмого места в регулярке и за два этапа дошагала как минимум до второй ступени пьедестала.

— Очень много зависело от того, кто забьет первый гол, — рассуждал главный тренер «Газпром-Югры» Владимир Колесников по окончании третьего матча, завершившегося крупной победой его команды 6:1. — На домашней площадке психологически легче было играть. Здесь и болельщики свои, которых хочу поблагодарить, и зал знакомый. Очень приятно, когда столько народу приходит, переживают. Это стимулирует и дает дополнительные силы ребятам.

— При всем уважении к «Газпрому» мы не предполагали так быстро сыграть стадию полуфинала, причем с отрицательным результатом, — огорчался главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — Катастрофически по счету сыграли. Не получилось реализовать моменты, хотя их не так много и было. Надо, конечно, отметить вратаря «Газпрома» Звиада Купатадзе, он практически все матчи в серии выручал команду. Риск, который мы взяли на себя, не оправдался. Какое-то невезение в каждом из трех матчей. Не горели глаза, физическое состояние было не то, которое необходимо для решения больших задач. «Газпром» нас физически перебегал.

А КПРФ и «Норильскому никелю» не хватило и пяти матчей, чтобы выявить второго финалиста. В Норильске и Климовске соперники поделили очки и вернулись за Полярный круг провести решающий матч. Предыдущие четыре оказались на редкость яркими, но пятый затмил и их. Он проходил в высочайшем темпе, изобиловал красивыми комбинациями, фантастическими голами, вперед выходила то одна, то другая команда. А когда пошла последняя минута, коммунисты проигрывали 3:4, впятером осаждая ворота Костромина. И за считаные секунды до финальной сирены лучший игрок матча Асадов сравнял счет, оформив хет-трик. В сериях пенальти КПРФ была стопроцентно точна, а ее вратарь Путилов отразил удар лучшего бомбардира норильчан Кудзиева. 5:4, и в финал вышли коммунисты.

— Не осталось ни сил, ни эмоций, — признался герой матча Янар Асадов. — Думаю, что победили за счет характера. Мы верили в себя, даже когда до конца оставалось совсем немного времени. А в серии пенальти мы еще раз доказали, что в такие моменты можем совладать с нервами и точно бить. Эта серия для нас самая сложная за последние годы. Даже когда мы стали чемпионами, не было так сложно.

— Мы хорошо смотрелись, но в то же время игра была на грани, — считает главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Недотерпели: меньше 30 секунд оставалось до конца, когда мы ошиблись при игре КПРФ в пять полевых. Этот гол придал соперникам уверенности. На волне эмоционального подъема им повезло и в серии пенальти. Из двух равных команд удача была на стороне КПРФ.

В финале 27-28 мая сыграют КПРФ и «Газпром-Югра», в матче за третье место — «Синара» и «Норильский никель».

1/2 финала

«Синара» — «Газпром-Югра» — 0:3 (2:5, 4:5 д.в., 1:6).

«Норильский никель» — КПРФ — (2:3, 3:2, 5:2, 1:5, 4:4, пенальти — 4:5).