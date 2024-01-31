Цаплин покинул пост главы судейского корпуса мини-футбола
Пресс-служба РФС сообщила об уходе Николая Цаплина с поста главы судейского корпуса российского мини-футбола.
«Мы сердечно благодарим Николая Владимировича за годы, посвященные мини-футболу!» — говорится в сообщении.
Цаплин начал карьеру арбитра в 1993 году. В 2008-м он перешел на должность инспектора, а в 2012-м стал менеджером судей по мини-футболу РФС.
32-й чемпионат России по мини-футболу проходит в период с сентября 2023 года по июнь 2024 года.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/10495
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