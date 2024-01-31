Цаплин покинул пост главы судейского корпуса мини-футбола

Пресс-служба РФС сообщила об уходе Николая Цаплина с поста главы судейского корпуса российского мини-футбола.

«Мы сердечно благодарим Николая Владимировича за годы, посвященные мини-футболу!» — говорится в сообщении.

Цаплин начал карьеру арбитра в 1993 году. В 2008-м он перешел на должность инспектора, а в 2012-м стал менеджером судей по мини-футболу РФС.

32-й чемпионат России по мини-футболу проходит в период с сентября 2023 года по июнь 2024 года.