Юношеская сборная России по мини-футболу проиграла «Палмейрасу» на турнире в Бразилии

Юношеская сборная России по мини-футболу U-17 уступила клубу «Палмейрас» в заключительном матче группы С международного турнира Copa Mundo do futsal — 2:5.

За российскую команду отличились Мухаммаджон Умаров (16-я минута) и Никита Вилисов (34-я).

Сборная России и «Палмейрас» досрочно вышли в плей-офф, поэтому в очном противостоянии разыгрывали итоговое место в группе. Первое место занял бразильский клуб (9 очков), второе — российская сборная (6 очков).

Соперник национальной команды России на стадии 1/4 финала определится 30 ноября. В этот же день будет сыгран матч за выход в полуфинал турнира Copa mundo do futsal.