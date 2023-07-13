Алаев рассказал, когда прекратят действовать его полномочия в комитете УЕФА

Полномочия председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александра Алаева прекратят действие после обновления комитетов организации. 28 июня стало известно, что Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

«Мы обсуждали, коллеги предложили продолжить работу в структурах комитетов УЕФА, сейчас конкретно называть не буду. Меняется состав всех комитетов, видимо, на ближайшем исполкоме это произойдет. Ждем обновления, ротацию этих комитетов. Посмотрим, какую должность и какой комитет для работы предложат мне.

Мои полномочия действуют как раз до обновления [комитетов]. Есть, условно говоря, цикл 2019-2023, УЕФА уведомил, что мы проводим ротацию. Планировали еще в мае сделать, но, видимо, там много было заявок, они сейчас там распределяются, потом исполком утверждает новые составы всех комитетов. Те перестают действовать», — цитирует ТАСС Алаева.

43-летний россиянин является председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года.