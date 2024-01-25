Вратаря мини-футбольного клуба «Синара» отстранили на три месяца за допинг

Контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировал вратаря мини-футбольного клуба «Синара» Ивана Ишкова на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

В пробе 24-летнего футболиста был найден запрещенный препарат, его название не уточняется. Срок отстранения игрока закончится 8 февраля 2024 года, так как Ишков был временно отстранен от соревнований 9 ноября 2023 года и этот период был зачтен.

Ишков является обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в прошлом сезоне.