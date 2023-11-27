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Юношеская сборная России разгромила американский «Нью-Йорк Эквадор» в первом матче на турнире в Бразилии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юношеская сборная России по мини-футболу разгромила американскую команду «Нью-Йорк Эквадор» в первом матче на турнире Copa mundo do futsal, который проходит в Бразилии.

Россияне победили со счетом 10:1, Александр Дятлов оформил дубль, также по одному голу забили оба вратаря — Евгений Тронин и Никита Кречетов.

28 ноября сборная России сыграет против аргентинского «Ривер Плейт», а 29 ноября — против бразильского «Палмейраса».

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