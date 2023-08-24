Алиев оценил выступление российских команд по мини-футболу на фестивале спорта

Член исполнительного комитета РФС Эмиль Алиев заявил, что успешное выступление российских команд на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге поддержало победные традиции отечественного мини-футбола.

«В первую очередь я хочу отметить наших триумфаторов. Победителем стала женская команда Московского политехнического университета. Я поздравляю руководство вуза с этим успехом, всех девушек, административный штаб команды, и, конечно, основного инициатора развития мини-футбола в Мосполитехе — главного тренера Александра Плешакова. В напряженном финале москвички обыграли очень сильную команду Уральского государственного лесотехнического университета, а замкнул тройку призеров многократный победитель проекта «Мини-футбол — в вузы» Орловский государственный университет. Таким образом, весь пьедестал международного турнира заняли российские студентки, и это поистине значимый вклад в победные традиции отечественного мини-футбола», — приводит ТАСС слова Алиева.

Также он отметил, что за 15 лет работы РФС совместно с Министерством спорта России, ректорами вузов и партнерами смог существенно модернизировать студенческий мини-футбол. По его словам, данная работа будет продолжаться.

В Международном фестивале университетского спорта принимают участие университетские команды студентов вузов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ. На турнире разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта. Фестиваль завершится 31 августа.