Наши уступили в решающем матче — 2:4.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал

Португалия — Россия — 4:2 (1:2)

Президент «Урала» Григорий Иванов также возглавляет МФК «Синара». Корреспондент «СЭ» обсудил с ним драматичный финал чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Португалия (2:4).

— Так здорово начали игру, забили два мяча. Что же потом произошло? — первый вопрос Иванову.

— Думаю, мы сами себя испугались. Забив два мяча, больше стали играть от обороны, меньше атаковали. При этом все равно надо похвалить команду. Не стоит посыпать голову пеплом. Доказали, что у нас одна из сильнейших сборных в Европе.

— А ведь в концовке могли спасти матч...

— Да. Увы, не повезло. Хороший был момент. В то же время сами пропустили очень обидный второй гол — из аута...

— Но вы считаете, что прежде всего дело в психологии?

— Начали играть на удержание. Зачем? Надо было продолжать показывать свой футбол. Прессинговать. Ну что поделать... Мы вторые в Европе. Это тоже достижение. Обидно, что пропустили гол в концовке первого тайма. Он вообще не вытекал из логики игры!

— Лучший в составе сборной России?

— Я бы никого не стал выделять. Вся команда старалась, но... Соколов по счастливой случайности попал в сборную и доказал, что он там точно не зря. Афанасьев хорошо себя проявил. Считаю, уже сейчас надо наигрывать молодых. Нечего бояться что-то менять.

— К нашим бразильцам есть сегодня вопросы?

— Я же не говорил, что Нандо и Паулиньо — какие-то посторонние люди. Нет, они квалифицированные игроки. Отдавались полностью игре, выкладывались. Какие тут к ним вопросы? Но все равно есть и российские футболисты, которые тоже достойны места в сборной. У нас есть своя школа, традиции. Пора заканчивать вызывать бразильцев, которым уже за 30. Для чего это нужно?

— Это вы про Лиму?

— Ну да. Он приехал. Без клуба, не играет... Для чего его позвали? Афанасьева отправили домой... Потом сказали, что Лима получил травму, Афанасьев вернулся — забил в финале. А если бы еще и Ромулу привлекли, тогда бы могли остаться без Соколова... Так что есть вопросы, на которые надо найти ответы. Думаю, главный тренер сейчас расскажет, почему упустили победу. Могли выиграть, могли... Эх. Не повезло, да и сами себя испугались.

— А может быть, все-таки португальцы объективно сильнее и победить их нереально?

— Да почему вы так решили? В декабре «Синара» играла со «Спортингом». Ничья — 1:1. Все реально. И дальше мы не прошли лишь по разнице забитых и пропущенных. А в «Спортинге» собрана, можно сказать, сборная мира. Ничего страшного. Дали бой.

— За мини-футболистов не обидно? Они борются за первые места, а их толком никто не знает.

— С большим футболом тягаться непросто. Это спорт номер один. Но мини-футбол все равно набирает популярность в Европе. «Синара» недавно провела в еврокубках шесть матчей. В Бельгии очень приличная команда. Поговорил недавно с Иваном Чишкалой, который выступает за «Бенфику». Он мне сказал, что в Португалии очень серьезный чемпионат. Шесть-семь клубов претендуют на чемпионство. Конкуренция! И я уверен, что и наш мини-футбол нужно больше показывать. Много интересных, захватывающих игр. Надо искать спонсоров. В Екатеринбурге у нас зал не пустует. А сколько детей занимается? Мальчишки так и говорят: мы хотим попасть в «Синару». Такая у них цель. Это же здорово.