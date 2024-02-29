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29 февраля, 15:20

Голкипер сборной России Путилов: «Хотелось бы проверить себя в официальных матчах»

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Вратарь сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов оценил перспективы возвращения национальной команды на турниры международного уровня.

В начале февраля сборная провела два товарищеских матча против Узбекистана. Обе встречи прошли в Нижнем Новгороде и завершились в пользу россиян  4:2, 5:1.

«Скучаем по официальным играм и надеемся, что вопрос разрешится. Сейчас могли провести отборочный цикл и готовиться к чемпионату мира. Когда смотришь, что люди будут играть на чемпионате мира, по-хорошему завидуешь.

Я слежу за международными матчами без сборной России, когда хорошие сборные играют между собой. Мы знаем свой уровень, себя уважаем. Хотелось бы посмотреть на наш уровень на фоне других команд, проверить себя в официальных матчах», — приводит слова Путилова Metaratings.ru.

Весной 2022 года УЕФА объявил о том, что национальные команды России по мини-футболу и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой своей организации.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по мини-футболу
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