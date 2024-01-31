Сергей Михеев возглавил судейский корпус по мини-футболу

Сергей Михеев назначен на должность главы судейского корпуса по мини-футболу, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее этот пост занимал Николай Цаплин. Он был менеджером судей по мини-футболу с 2012 года.

«Мы желаем Сергею Викторовичу удачи и успехов на новой должности!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из задач Михеева станет создание системы воспитания молодых арбитров, которые в перспективе смогу работать в Суперлиге.

Специалист начал карьеру арбитра в 2009 году, а с 2011 по 2023 год являлся судьей чемпионата России по мини-футболу. За 12 сезонов в Суперлиге Михеев восемь раз входил в пятерку лучших арбитров сезона.