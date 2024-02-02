Обжорин: «Главное, чтобы не было у сборной России недооценки соперника и была дисциплина»
Игрок сборной России Иван Обжорин прокомментировал победу над командой Узбекистана (4:2) в товарищеском матче.
«Мы смотрели их игру, как они обороняются, стиль их игры. Что и требовалось ожидать на паркете, они хорошо оборонялись, не давали нам забить, блокировали удары, это такие скромные 4:2. Главное, чтобы не было у нас недооценки соперника и была дисциплина», — цитирует ТАСС Обжорина.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.
Источник: https://tass.ru/sport/19880453
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