Обжорин: «Главное, чтобы не было у сборной России недооценки соперника и была дисциплина»

Игрок сборной России Иван Обжорин прокомментировал победу над командой Узбекистана (4:2) в товарищеском матче.

«Мы смотрели их игру, как они обороняются, стиль их игры. Что и требовалось ожидать на паркете, они хорошо оборонялись, не давали нам забить, блокировали удары, это такие скромные 4:2. Главное, чтобы не было у нас недооценки соперника и была дисциплина», — цитирует ТАСС Обжорина.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.