Чишкала высказался о победе сборной России в товарищеском матче против сборной Узбекистана

Нападающий сборной России по мини-футболу Иван Чишкала высказался о победе национальной сборной в товарищеском матче против сборной Узбекистана.

«Мы ожидали от Узбекистана немного другой игры. Думали, они тактически больше будут прессинговать и играть агрессивно. Но мы увидели, что они играли менее агрессивно и сыграли низко. По счету 4:2, кажется, что выиграли в нервозной игре, а на самом деле мы контролировали весь матч и не забили миллион моментов. В этом была проблема. Не скажу, что с Узбекистаном была сложная игра. Но самое главное, что сборная России победила. Сейчас наша сборная строится, мы на правильном пути и идем к своей цели. От матча хорошие впечатления. В нынешней ситуации нам критически важно играть матчи для нашей сборной, чтобы наш уровень не проседал. Когда у тебя не будет международного опыта, то ты не поймешь мировой уровень футзала и сборных. Это большая проблема для нас. Надо находить способы, чтобы найти партнеров. Непростое время сейчас», — приводит слова Чишкалы Metaratings.ru.

28-летний уроженец Норильска выступал в России за клуб «Газпром-Югра» с 2011-го по 2020-й годы, а после перебрался в «Бенфику». С португальской командой Чишкала выиграл Кубок страны в 2023 году, а также становился вице-чемпионом Португалии и дважды бронзовым призёром Лиги чемпионов.