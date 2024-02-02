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2 февраля, 16:10

Чишкала высказался о победе сборной России в товарищеском матче против сборной Узбекистана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной России по мини-футболу Иван Чишкала высказался о победе национальной сборной в товарищеском матче против сборной Узбекистана.

«Мы ожидали от Узбекистана немного другой игры. Думали, они тактически больше будут прессинговать и играть агрессивно. Но мы увидели, что они играли менее агрессивно и сыграли низко. По счету 4:2, кажется, что выиграли в нервозной игре, а на самом деле мы контролировали весь матч и не забили миллион моментов. В этом была проблема. Не скажу, что с Узбекистаном была сложная игра. Но самое главное, что сборная России победила. Сейчас наша сборная строится, мы на правильном пути и идем к своей цели. От матча хорошие впечатления. В нынешней ситуации нам критически важно играть матчи для нашей сборной, чтобы наш уровень не проседал. Когда у тебя не будет международного опыта, то ты не поймешь мировой уровень футзала и сборных. Это большая проблема для нас. Надо находить способы, чтобы найти партнеров. Непростое время сейчас», — приводит слова Чишкалы Metaratings.ru.

28-летний уроженец Норильска выступал в России за клуб «Газпром-Югра» с 2011-го по 2020-й годы, а после перебрался в «Бенфику». С португальской командой Чишкала выиграл Кубок страны в 2023 году, а также становился вице-чемпионом Португалии и дважды бронзовым призёром Лиги чемпионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/chishkala-est-problemy-s-logistikoi-no-priezd-v-sbornuyu-rossii-eto-pochyotno-330080/
Мини-футбол
Сборная России по мини-футболу
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