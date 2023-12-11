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Сегодня, 13:07

Сборная России по мини-футболу дважды сыграет с Ираном в декабре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России по мини-футболу проведет два товарищеских матча против Ирана в декабре, сообщается на официальном сайте РФС.

Встречи пройдут 18 и 19 декабря в в иранском городе Лар.

«Сборная Ирана является одной из лучших футзальных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается. Команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи», — приводит сайт РФС слова главного тренера сборной России Бесо Зоидзе.

Сборная Ирана по мини-футболу занимает шестое место в рейтинге ФИФА.

Источник: РФС
Мини-футбол
РФС
Сборная России по мини-футболу
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