Юрист Федореев отметил, что УЕФА может оштрафовать «Хит» за отказ от рукопожатия с россиянином Соколовым

Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, какие санкции может применить УЕФА за отказ игроков мини-футбольного клуба «Хит» из Киева пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов (2:2).

«Очевидно, что отказ пожать руку российскому игроку «Спортинга» имел политические причины, никак не связанные со спортом. Дисциплинарный регламент УЕФА прямо запрещает на своих соревнованиях любые акции неспортивного, в том числе политического, характера. Аналогичным образом УЕФА запрещает и любое дискриминационное поведение, наносящее ущерб достоинству футболиста в связи с его этническим происхождением и национальностью. Список возможных санкций за данное нарушение довольно широк — от предупреждения до снятия очков или полной дисквалификации клуба из соревнований. Однако наиболее вероятно, что в текущей ситуации УЕФА ограничится лишь минимальными санкциями — предупреждением и, возможно, небольшим штрафом на украинский клуб», — цитирует Федореева «Газета.Ru».

Игра прошла 25 октября. Перед началом встречи украинские спортсмены проигнорировали Соколова во время предматчевого рукопожатия. Футболисты португальской команды, шедшие за россиянином, также отказались подать руку украинцам. Позже стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.