Бывший мини-футболист сборной России Москаленко погиб в зоне СВО

Бывший игрок «Динамо» и сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО, сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.

Прощание со спортсменом состоится 9 марта в Новосибирске. Ему было 43 года.

Москаленко начинал карьеру в новосибирском «Сибиряке». Также он выступал за такие команды, как «Спартак», «ТТГ-Югра» (ныне — «Газпром-Югра»), «Мытищи», «Динамо», вместе с которым стал двукратным чемпионом России по мини-футболу, и за другие клубы.

За сборную России Москаленко провел 19 матчей и забил 10 голов.