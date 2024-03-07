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7 марта, 18:04

Бывший мини-футболист сборной России Москаленко погиб в зоне СВО

Алина Савинова
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Вячеслав Москаленко
Вячеслав Москаленко.
Фото Ассоциация мини-футбола России

Бывший игрок «Динамо» и сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО, сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.

Прощание со спортсменом состоится 9 марта в Новосибирске. Ему было 43 года.

Москаленко начинал карьеру в новосибирском «Сибиряке». Также он выступал за такие команды, как «Спартак», «ТТГ-Югра» (ныне — «Газпром-Югра»), «Мытищи», «Динамо», вместе с которым стал двукратным чемпионом России по мини-футболу, и за другие клубы.

За сборную России Москаленко провел 19 матчей и забил 10 голов.

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