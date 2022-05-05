Полуфиналисты плей-офф определились досрочно

Пятые матчи не понадобились.

Наибольший интерес из четырех противостояний вызвала дуэль соседей по таблице регулярного чемпионата — «Тюмени» и КПРФ. Залечившая почти все раны «Тюмень», за исключением продолжающего восстанавливаться лидера и капитана Антошкина, была близка к тому, чтобы продолжить серию до конца. Но КПРФ в неполные две недели между регуляркой и плей-офф, как показали матчи, поработала на славу, добилась взаимопонимания между новичками и старожилами, после чего уровень первоклассных бразильцев в ее составе дал о себе знать.

— Обе команды заслуживали полуфинала, — уверен главный тренер КПРФ Бесик Зоидзе. — В любом случае работа, которую мы провели, и то, как ребята пахали на площадке, обернулись для нас результатом.

— Получилась очень упорная серия, — сказал тренер «Тюмени» Денис Абышев. — К сожалению, мы уступили. Ключевой момент — при счете 1:1 мы не реализовали выход против полевого игрока и в ответной атаке получили решающий гол. Можем пенять только на себя, что не довели серию до пятого матча, который был бы у нас дома.

Самыми неожиданными оказались крупные победы «Газпром-Югры» над нижегородским «Торпедо», показавшие, что 7-е место сибиряков в регулярке — явное недоразумение, вызванное стечением обстоятельств. Вторая команда по итогам двухкругового турнира лишь в первом матче смогла вырвать победу у разыгравшихся к плей-офф «газовиков», в рядах которых хет-триком отметился Гильерме, два гола забил даже вратарь Купатадзе.

— Нам психологически непросто после не очень хорошего сезона, — оценил состояние команды главный тренер «Газпром-Югры» Владимир Колесников. — Нелегко было и до первой игры, и после, когда мы залезли в минус по встречам. Нам было некуда деваться, мы реально хотели, готовились.

— Нам нужна была только победа, — говорил главный тренер «Торпедо» Рашид Камалетдинов по окончании четвертого матча. — В конечной фазе все решило мастерство отдельно взятого игрока — Афанасьева, который из ничего соорудил момент, и нам пришлось выпускать пятого полевого, рисковать. Из-за этого получили третий гол.

«Ухта» и в плей-офф доказала, что прощается со званием записного аутсайдера. Она значительное время билась с «Норильским никелем» на равных, дважды доводя матчи до серий пенальти. Но решающее слово в этой серии осталось за норильскими бразильцами Габриэлем и Нандо.

— Играть с такой энергетикой в зале очень сложно, — оценил зрительскую аудиторию в Ухте главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Мы в этих играх не проявили себя ярко, потому что была сумасшедшая отдача со стороны хозяев, прессинг на грани риска. Самое лучшее, что я здесь увидел, — как зал болеет за своих. Прямо волна наплывает и сбивает с ритма футболистов, немножко деморализует, а своим игрокам придает дополнительные силы.

— Я горд, что работаю с такой командой, — заявил коллега Куксевича из «Ухты» Игорь Путилов. — Это настоящие мужчины. Все молодцы, но, конечно, не хватило результата. А пенальти не лотерея. Это мастерство и психология.

«Синара» в паре с «Новой генерацией» выглядела явным фаворитом и стала единственной, кто выиграл четвертьфинал всухую, хотя и не без труда.

— Нам было очень тяжело, — признался главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. — У соперника молодая команда с интересными тактическими задумками. Да, в серии мы выиграли 3:0. Но сколько это отняло сил и физических, и эмоциональных!

— Конечно, мы уступали в мастерстве, и шансов у нас было немного, — подвел итог противостояния главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин.

В полуфиналах, стартующих 12 мая, сыграют «Синара» — «Газпром-Югра», «Норильский никель» — КПРФ.

1/4 финала

«Синара» — «Новая генерация» — счет в серии 3-0 (3:0, 5:4, 6:4)

«Норильский никель» — «Ухта» — 3-1 (4:1, 2:1, 3:3, пенальти 3:4, 2:2, пенальти 4:3)

«Тюмень» — КПРФ — 1-3 (2:5, 4:3, 3:4, 1:2)

«Торпедо» — «Газпром-Югра» — 1-3 (5:3, 3:8, 3:9, 1:3)